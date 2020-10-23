الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمكافحة حشائش الزمير في القمح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتجنب إصابة القمح بحشيشة الزمير.





وتمثلت النشرة التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش في:





1- اتباع دورة زراعية يتخللها برسيم فى الموسم الشتوى السابق بالتبادل مع القمح أدى إلى تقليل أعداد الزمير بالتربة بمقدار 85٪ .





2- الزراعة بتقاوي منتقاة عالية المحصول وخالية من حبوب الزمير.





3- فحص زراعات القمح مبكرًا لاكتشاف حشيشة الزمير أو الحشائش النجيلية الاخرى نظرًا لتشابه هذه الحشائش مع نباتات القمح فى مراحل نموها الأولى.





4- أتباع طريقة الزراعة الحراتي فى حالة الأراضى شديدة الإصابة بالزمير.





5- إجراء النقاوة اليدوية فى حالة الإصابة الخفيفة بالزمير.





6- إستخدام المبيدات الموصي بها من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والابتعاد عن المبيدات المغشوشة مع التأكيد بالالتزام بتوصيات كل مبيد.





7- تقليع داليات الزمير بمجرد ظهورها لمنع أنفراط حبوبها بالتربة عند نضجها.



