AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالفستان الأبيض والريش.. إيمان العاصي تتألق بهذه الإطلالة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:16 م
ايمان العاصى
ايمان العاصى
Advertisements
هاجر هانئ
حرص مصمم الأزياء سامو هجرس على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة للفنانة إيمان العاصي.


وتألقت إيمان العاصي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة شفافة باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه مطرز بالريش الذى زاد من جاذبيتها.

اقرأ إيضا..

وأكملت إيمان العاصي إطلالتها بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارت الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة و مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمان العاصي على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها ولكنها تزينت بأكسسوارات الشعر الجذابة، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ شعر مبلول.. إيمان العاصي تثير إعجاب متابعيها

على البحر.. شاهد إيمان العاصي بإطلالة جريئة عبر انستجرام

بملابس كلاسيك.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة ناعمة .. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد ميلاده

بجمبسوت أنيق .. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها

مطرز وشراشيب.. روجينا تجذب الأنظار بإطلالة سواريه

ترشيحاتنا

باسم مرسي: محتاج فرصة تانية فى نادى الزمالك

قصص مستفادة من قراءة سورة الكهف .. احرص على تلاوتها

بصورة من ليالي الحلمية.. صفية العمري تهنئ صلاح السعدني بعيد ميلاده

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

ارتفاع سعر الذهب 6 جنيهات

احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي.. حملة كويتية لمقاطعة المنتجات الفرنسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض والريش.. إيمان العاصي تتألق بهذه الإطلالة

احم طفلك.. علامات تقوس القدمين وطرق العلاج

بـ الذهبي المطرز.. ريهام أيمن تستعيد ذكريات مهرجان الجونة