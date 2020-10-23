بالفستان الأبيض والريش.. إيمان العاصي تتألق بهذه الإطلالة









وتألقت إيمان العاصي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة شفافة باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه مطرز بالريش الذى زاد من جاذبيتها.





اقرأ إيضا..





وأكملت إيمان العاصي إطلالتها بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارت الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة و مظهرا جذابا.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمان العاصي على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها ولكنها تزينت بأكسسوارات الشعر الجذابة، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



