غدا.. بدء تسليم 1353 قطعة أرض إسكان اجتماعي و270 متميز بالسادات

يبدأ جهاز تنمية مدينة السادات، يوم غدا الأحد 25/10/2020، وحتى يوم الخميس 31/12/2020، فى تسليم 1353 قطعة أرض "إسكان اجتماعي" بالمنطقة السكنية "حى النخيل" بالمجاورتين 1، 2، وكذا تسليم 270 قطعة أرض "إسكان متميز" بالمنطقة السكنية (22) بمدينة السادات.



وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحى النخيل بالمجاورة 1، من 1 : 40، يوم الأحد 25/10/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 27 /10/2020، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 28/10/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 1/11/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 3/11/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 4/11/2020.





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