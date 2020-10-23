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رياضة

جول عالمي.. حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الوداد| فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:30 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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حسن العمدة
أحرز الأهلي الهدف الثاني فى شباك الوداد المغربي ، من عمر الشوط الأول ، فى المبارة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد القاهرة فى دور نصف نهائي إياب دوري أبطال إفريقيا. .

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك.

وباغت الوداد المغربي مرمي الاهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفه لتمر بجوار قائم محمد الشناوي.

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعه من عمرو السولية ليتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر ان هدف مروان محسن هدف صحيح .

ومرر محمد مجدي قفشة تمريرة رائعه لـ جونيور آجاي ليتوغل ببراعه ويسددها بإتقان لتيصدي لها حارس مرمي الوداد ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 9 .

وأهدر محمد مجدي قفشة فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تمريرة من أليو ديانج ليسددها بقوة لتخرج اعلي من العارضة .

وفاز الأهلي علي الوداد المغربي 2-0 فى مباراة الذهاب عن طريق محمد مجدي قفشة وعلي معلول .

وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.

التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.

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