الوداد يقدم شكوى للكاف ضد الأهلي.. تعرف على السبب





وأكد الناصيري في تصريحات لقناة شوف المغربية بأن الوداد سيتقدم بشكوى للكاف ضد الأهلي بسبب حضور أكثر من 1000 مشجع مباراة الفريقين القائمة الآن في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأشار الناصيري بأنه كان قد اتفق مع مسئولي النادي الأهلي على دخول 50 فرد فقط للاستاد، لكنه فؤجي بتواجد أكثر من 1000 مشجع في الاستاد.





وتشير النتيجة في الوقت الحالي لتقدم الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما مروان محسن وحسين الشحات.

قرر سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد النادي الأهلي.