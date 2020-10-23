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أخبار العالم

بايدن يتعهد بتوفير لقاح كورونا مجانا حال فوزه في الانتخابات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:53 م
جو بايدن المرشح الديمقراطي
جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية
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قسم الخارجي
تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بتوفير لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" مجانا للمجيع، حال فوزه بالانتخابات.

وكشفت استطلاعات الرأي التي أجريت حول الفائز في المناظرة الأخيرة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن عن فوز الأخير.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "إس.إس.آر.إس" عبر الهاتف، بمشاركة 585 ناخبًا مسجلًا، فإن 53% من الناخبين رأوا أن بايدن تفوق على ترامب خلال المناظرة التي بثتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 39% من المشاهدين رأوا أن ترامب حقق النصر على بايدن، فيما رأى 73% منهم أن بايدن تمكن بشكل صحيح من توجيه الانتقادات إلى ترامب، بينما يعتقد 50% أن انتقادات ترامب لبايدن كانت عادلة وصحيحة.

جدير بالذكر أن نتائج استطلاعات الرأي لا تعكس بالضرورة النتائج الحقيقية، ففي عام 2016 تفوقت المنافسة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات هيلاري كلينتون، على ترامب في جميع الاستطلاعات ولكن نتيجة الانتخابات كانت مختلفة تماما.

وكان ملف مكافحة فيروس "كورونا" أول مواضيع المناظرة، حيث أكد ترامب أن أمريكا أغلقت "أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني"، مشددًا على أن إدارته تحارب كورونا "بحزم شديد". 

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