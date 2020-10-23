غير قانوني.. اليونان تحتج على تحرك استفزازي تركي جديد في شرق المتوسط

احتجت اليونان لدى تركيا على إخطار ملاحي "غير قانوني" أصدرته أنقرة، للإشعار بعمليات بحث قرب جزيرة كاستيلوريزو في الجرف القاري اليوناني.









وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن السفير اليوناني لدي أنقرة احتج في وقت سابق اليوم الجمعة، لدى الجانب التركي على قرار NAVTEX الجديد غير القانوني (الإخطار الملاحي) الذي أصدرته تركيا، لإجراء عمليات بحث غير قانونية بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو في الجرف القاري اليوناني.





وأضافت الخارجية اليونانية أن الجانب اليوناني جدد التأكيد على أن "الإجراءات غير القانونية للجانب التركي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهو ما يدينه الجانب اليوناني بشكل قاطع".





وشددت على أن "الإجراءات التركية تزيد من مناخ التوتر المتفاقم بسبب الأعمال التركية، ما يزيد حدة التوتر ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".





وأكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء أن الاستفزازات التركية المتمثلة في إطار لغة خطابة متطرفة تقوض الأمن الإقليمي، وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكيكا في التزامات الاتفاقيات الدولية.





وقال ميتسوتاكيس - في كلمته خلال القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس - "لقد اختتمنا القمة الثلاثية الثامنة للتعاون وهذا نموذج للتفاهم بين شعوب ثلاثة متجاورة ونموذج للمسيرة المشتركة للدول الثلاثة الذين لديهم بوصلة واتجاه يعتمد علي القانون الدولي والسلام في هذه المنطقة المضطربة".