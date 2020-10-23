3 ملايين مشاهدة في يوم| تامر حسني الـ31 عالميا بـ"فجأة افترقنا"

تمكنت أغنية "فجأة افترقنا" للمطرب تامر حسني من أن تحتل المركز الـ 31 علي مستوي العالم بالرغم من أنه تم إطلاقها منذ يوم واحد، كما احتلت المركز الأول عربيا في نسب المشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة.





الأغنية من كلمات محمد عاطف والحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحي يوسف ، وهي واحدة من أغاني البومه الجديد "خليك فولاذى"، والذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.





وكان تامر قد اصدر منذ أيام قليلة أغنية أخري من نفس الألبوم بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرح الأغنية، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.





ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".





وكان تامر قد استقر على تقديم 11 أغنية بألبومه "خليك فولاذي"، وقيامه بتجهيز الماستر النهائي، ولكنه عاد مجددًا للعمل على الألبوم في سبتمبر الماضي وضم إليه أغنية جديدة وارتفع عدد الأغاني إلى 12، والسبب موضوع اجتماعي كتبه الشاعر حمادة السيد، والحان مديح محسن، قرر تامر ضم الأغنية إلى الألبوم وتصويرها أيضًا، وهي من توزيع أمير محروس.





يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرًا أيضا كليب أغنية "إختراع" التي تعاون فيها مع المطرب محمود العسيلي، وهو من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، يأتي ألبوم "خليك فولاذي" بعد عامين من طرح ألبوم "عيش بشوقك"، الذي تم إصداره 2018، وحقق نجاح جماهيري كبير، ونسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة، ولذلك ينتظر جمهور تامر حسني الألبوم الجديد بفارغ الصبر وهو ما يظهر من خلال التفاعل الكبير والتساؤلات الخاصة عن الألبوم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.





من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، بطولة ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.