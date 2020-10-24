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رياضة

سيد عبد الحفيظ: فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا فى الذكاء وتطبيق القانون

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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محمد رشاد
أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء الحكم فيكتور جوميز الذي أدار لقاء فريقه أمام الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "مباراة اليوم كان بها العديد من الدروس في الأمور التحكيمية، فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا جدا جدا في تطبيق القانون وفي الذكاء أيضا".

وشرح "جوميز شاهد راية الحكم (لقطة هدف مروان محسن) ورغم ذلك لم يطلق صافرته وأنتظر حتى نهاية الهجمة وبعدها عاد لتقنية الفيديو كان ذكيا جدا جدا".

وتابع "هذا درس رائع في كيفية أن تكون حاضرا ذهنيا وفي كامل تركيزك وذكائك في المباراة".

وعن انتصار الأهلي على حساب الوداد والوصول للنهائي، شدد عبد الحفيظ على "اتخذنا خطوة كبيرة نحو البطولة ولكننا لم نحقق اللقب حتى الآن. يجب على الجميع التفكير في ذلك".

وأتم "دخلنا لقاء الوداد بشكل جيد والحمد الله نجحنا في تحقيق ما نريد والوصول للنهائي".

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