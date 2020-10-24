خطوة مهمة.. أول تعليق من الإمارات على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

رحبت الإمارات بإعلان السودان وإسرائيل التوصل لاتفاق حول تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.





وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بجهود الولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق "التاريخي".





وأعربت الوزارة في بيان عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.





وذكرت الإمارات أن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.





وأكدت في بيانها أن هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي.





وأعلن قادة السودان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك، التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.



