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توك شو

هاني شاكر: عمري ما كنت مغرور ولقب أمير الأحزان لا يزعجني

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
هانى شاكر
هانى شاكر
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حمزة شعيب

قال هانى شاكر، إن لقب أمير الأحزان لا يضايقه خاصة أن هناك ناس كتير تحب الأغانى الدرامية ورسالة الفن هو الارتقاء بذوق الناس والارتفاع بشأنهم".

وأضاف هانى شاكر خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج " السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "عمرى ماكنت مغرور وبحب الخير للناس كلها"، مشيرا إلى أنه منذ طفولته والدته تتنبأ له بالمزيكا مضيفا: "وكنت فى اللفة أعيط وأسمع مزيكا أسكت".

تحدث الفنان هاني شاكر خلال لقائه في البرنامج مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، كما قدم مجموعة من الأغاني الخاصة به منها «علي الضحكاية على».

وأكد هاني شاكر أنه يرى أن محاسبة أعضاء نقابة المهن الموسيقية حق أصيل للنقابة، مشيرا إلى أن موت ابنته دينا كان صعبا عليه جدا.

وتحدث الفنان هاني شاكر خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، وكذلك البعيدة عن الفن وكأنها تكتب مذكراته لاسيما وأن البرنامج يعتمد فى الأساس على حكايات المشاهير.

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