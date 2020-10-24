شاهد.. هانى رمزى بصحبة خالد الصاوى ومحى اسماعيل من مهرجان الجونة

وعلق هانى رامزى قائلا " #gff مهرجان الجونه السينمائي " وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

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و انتهي قبل ساعات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور فنى كبير من مصر والدول العربية، وقد حصلت صدى البلد على عدد من الصور التى لم تنشر من الإفتتاح.





وتتكون لجان تحكيم المهرجان من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.





وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.



