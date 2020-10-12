خالد الصاوي يجسد شخصية قبطان بحري في فيلم " للإيجار"

يسافر الفنان خالد الصاوي خلال الأيام المقبلة إلي مدينة الإسكندرية برفقة فريق عمل فيلم " للإيجار" لتصوير المشاهد الخارجية للفيلم الذي سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، حيث يعود الصاوي من خلال الفيلم إلي الكوميديا التي تعتمد علي الموقف.





ويجسد خالد الصاوي شخصية قبطان بحري متقاعد يعيش في مدينة الاسكندرية وتحدث بعض المواقف بينه وبين الفنان محمد سلام الذي يشاركه بطولة الفيلم.









من جانب آخر انتهي فريق عمل فيلم " للإيجار" من تصوير عدد من المشاهد الخارجية والداخلية بإحدي الفيلات بمنطقة مصر الجديدة لينتقلوا بعدها إلي الاسكندرية التي تشهد أغلب احداث الفيلم.





فيلم " للإيجار" من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا ومنتج فني وائل التوني ومدير تصوير رامي اسلام وديكور اسلام عابدين ومونتاج حمادة عبد المنعم ومن انتاج محمد دياسطي ومحمد الحمادي وعمر عبد الحي وتأليف واخراج اسلام بلال.