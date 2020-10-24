البرازيل تسجل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.







وأشارت الوزارة - في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم، السبت - إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ أكثر من 5.3 مليون حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة.



