محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، السبت، قرية المرجان ببورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ورافقه اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ومسؤولى قرية المرجان، وعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال التطوير.





واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن بالقرية، مشيدا بكفاءة الاعمال والتى تتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى قرب الانتهاء من كل الأعمال تمهيدا لافتتاحها قريبا، وأكد المحافظ أن بورسعيد فى طريقها لتوضع على الخريطة السياحية للدولة بعد إضافة العديد من المنشآت السياحية والفنادق لها، وأشاد بما تم فى القرية وحجم الأعمال المنفذة وبموقعها المتميز وخاصة أن مدينة بورفؤاد كانت تفتقد لهذه النوعية من الخدمات الفندقية.







