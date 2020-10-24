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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:33 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، السبت، قرية المرجان ببورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ورافقه اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ومسؤولى قرية المرجان، وعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال التطوير. 

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن بالقرية، مشيدا بكفاءة الاعمال والتى تتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى قرب الانتهاء من كل الأعمال تمهيدا لافتتاحها قريبا، وأكد المحافظ أن بورسعيد فى طريقها لتوضع على الخريطة السياحية للدولة بعد إضافة العديد من المنشآت السياحية والفنادق لها، وأشاد بما تم فى القرية وحجم الأعمال المنفذة وبموقعها المتميز وخاصة أن مدينة بورفؤاد كانت تفتقد لهذه النوعية من الخدمات الفندقية.


وأوضح أن القرية تطل على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحتها الإجمالية 95 ألف متر مربع وتبلغ نسبة المبانى 20 % فقط من إجمالى المساحة وتضم القرية 106 وحدات مصيفية 3 غرف و88 وحدة فندقية 2 غرفة و76 غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقى و2 حمام سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافيتريات ومطاعم و20 محلا تجاريا، وتمثل طفرة فى المجال السياحى والذى ينعكس على المحافظة ومكانتها الرائدة سياحيا. 
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير قرية المرجان ببورفؤاد

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