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محافظات

محافظ الفيوم يؤكد نجاح العملية الانتخابية لمجلس النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:31 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2020
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، نجاح العملية الانتخابية التى تم الإعداد والتجهيز لها منذ أسبوعين.


وأشار محافظ الفيوم إلى انتظام العملية الانتخابية بكل لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتًا إلى أنه تم رصد ملاحظتين فقط بلجان الانتخابات وتم تلافيهما على الفور، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أي عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها في صورة حضارية مشرفة، مشددًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

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كانت الانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم قد أجريت فى 4 دوائر انتخابية  فقط وهم، الدائرة الأولى مقرها بندر ومركز الفيوم ومكوناتها الإدارية مركز الفيوم، أقسام: أول الفيوم – ثان الفيوم – الفيوم الجديدة وخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 11 مرشحا.


والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا مكوناتها الإدارية مركز إطسا وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 21 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس مكوناتها الإدارية مركزا: سنورس و طامية وخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 27 مرشحا، والدائرة الرابعة مقرها مركز أبشواى مكوناتها الإدارية مراكز: أبشواى – يوسف الصديق – الشواشنة وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 21 مرشحا.

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