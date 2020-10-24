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محافظات

نقل أحد الأفراد بإحدى لجان أسوان إلى المستشفى لتعرضه لهبوط بالدورة الدموية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض أحد الأفراد المشاركين في تأمين العملية الانتخابية، ويدعى "عبد المعطي. س"، 40 سنة، لهبوط بالدورة الدموية أثناء قيامه بتأمين الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب بلجنة مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بمركز كوم أمبو، وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم.


وكانت العملية الانتخابية شهدت إقبالا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب داخل مقار اللجان المختلفة بمدن ومراكز المحافظة، خاصة من السيدات.


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وقد حرصت مسنة على التوجه للجنة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بأسوان على الرغم من جلوسها على كرسي متحرك نظرًا لكبر سنها وبلوغها سن الـ90 عامًا للإدلاء بصوتها في انتخابات النواب، باعتباره واجبا وطنيا لكل مواطن، وخطوة إيجابية لاختيار من تراه أنسب من المرشحين.

 
 كما حرصت بعد الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية بمقر لجنتها، على قياس ضغط الدم والسكر، لدى التابعين للمبادرة الرئاسية 100 ‪مليون صحة بالإدارة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية المتواجدين بمقار اللجنة، بالإضافة إلى الحصول على البطاقة العلاجية


وشهدت اللجان إقبالا من الناخبين، ولا سيما لجان السيدات، والتى شهدت إقبالا من كبار السن، حيث تم توفير كراسى متحركة للتسهيل عليهم.


كانت الأجهزة المعنية بأسوان أنهت استعداداتها لإخراج هذا العرس الديمقراطى فى ثوب مشرف وراق، وذلك من خلال تجهيز جميع مقرات اللجان بإجمالى 373 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة.

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