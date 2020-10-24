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محافظات

إجراءات صحية احترازية على الناخبين قبل دخول اللجان بمطروح.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة تزامنا مع بداية التصويت الانتخابي لمجلس النواب.
 

وأضاف علي تواجد الأطقم الطبية بجميع المستشفيات وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية إضافة إلي توافر أكياس الدم بمختلف الفصائل وجاهزية سيارات الإسعاف.
 
وأشار إلى أنه تم التوجيه بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان حرصا علي سلامة الناخبين ومراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة بالإضافة إلي تعقيم مقار اللجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح علي تواجد الفرق الطبية بلجان انتخابات نواب الشعب اليوم وغدا للتأكد ومتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية داخل وخارج اللجان من استخدام كواشف الحرارة والالتزام بلبس الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي للناخبين .

كانت انتخابات مجلس النواب قد  انطلقت صباح اليوم السبت بمحافظة مطروح  وتستمر لمدة يومين 24و25  اكتوبر  الجاري، فى  139  مركزا انتخابيا و156  لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية  .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو 301 .  ألف 763 ناخبا على مستوى مدن المحافظة المختلفة .

وشهدت محافظ مطروح، استعدادات مكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الاولى وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، و الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كافة سبل  الراحة للناخبين  وجميع  القائمين  على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة .

 كما تم تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات .

 وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.
إجراءات صحية احترازية على الناخبين قبل دخول اللجان بمطروح.. فيديو
إجراءات صحية احترازية على الناخبين قبل دخول اللجان بمطروح.. فيديو
إجراءات صحية احترازية على الناخبين قبل دخول اللجان بمطروح.. فيديو
إجراءات صحية احترازية على الناخبين قبل دخول اللجان بمطروح.. فيديو
إجراءات صحية احترازية على الناخبين قبل دخول اللجان بمطروح.. فيديو

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