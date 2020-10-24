بملابس كاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تبرز جمالها

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.





وظهرت ريهام أيمن ، مرتدية توب باللون الاسود ذات الأكمام مكشوفة وبنطلون جينز ازرق فاتح ؛ ونسقت معه حذاء باللون الاسود وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.





اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة .





وتركت شعرها منسدلا علي كتافها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة .



