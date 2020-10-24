بعد الفوز على الوداد المغربي.. كهربا يوجه رسالة لـ محمود الخطيب

شارك محمود عبد المنعم كهربا متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر نجم النادي الأهلي في الصورة بصحبة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي وعلق عليه "الأسطورة".

تأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها باتقان لتسكن الشباك.

واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك.



وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك على الفور.

