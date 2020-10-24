حضور نسائي بارز للتصويت في لجنة الشهيد عاطف السادات بالجيزة.. صور

شهدت لجنة مدرسة الشهيد عاطف السادات بمنطقة المنيب في الجيزة احتشادا من قبل المواطنين أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم وزاد عدد الناخبين المقبلين على التصويت بعد وقت استراحة الغداء.





وبمجرد فتح أبواب اللجنة توافد الناخبون على باب اللجنة للأدلاء بأصواتهم.





وخلال اليوم شهدت لجنة الشهيد ازدحاما كبيرا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وسيطر التواجد النسائي على أعداد المصوتين من كل الأعمار خاصة كبيرات السن.





وتستمر انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ اليوم وغدا، في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة، وتستمر لمدة يومين السبت والأحد، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا ، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".





وكانت انتخابات المصريين في الخارج لهذه الجولة انطلقت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.





وفيما يخص جولة الإعادة، فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.



