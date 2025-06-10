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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على موعد إعلان نتيجة الإعدادية بالإسكندرية

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد
أحمد بسيوني

الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية ينظرون الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم بالإسكندرية 2025، وسط حالة من الترقب والحماس، خاصة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.


نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم بالإسكندرية 2025

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه فور الانتهاء نن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الإدارات التعليمية المختلفة، أصبح من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

من المقرر أن يتم رفع النتائج عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الإسكندرية، مما يتيح الاستعلام عنها بسهولة باستخدام رقم الجلوس.

ويمكن الوصول إلى النتيجة من خلال الرابط التالي:
www.alexandria.gov.eg

ويُتاح هذا الرابط لجميع طلاب الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الإسكندرية، والتي تشمل إدارات وسط، شرق، غرب، المنتزه، العامرية، الجمرك، العجمي، برج العرب، وغيرها.


خطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

. الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة الإسكندرية.

. اختيار قسم “نتيجة الشهادة الإعدادية 2025”.

. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

. الضغط على “عرض النتيجة”، حيث ستظهر جميع الدرجات والمجموع الكلي.
الموعد المتوقع لإعلان النتيجة

صرّحت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن النتيجة سيتم اعتمادها رسميًا من قبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال الأسبوع الثالث من يونيو 2025. وستُتاح النتيجة إلكترونيًا فور اعتمادها، بينما تُوزع كشوف النتائج في المدارس في اليوم التالي.

كما أوضحت المصادر أن عملية التصحيح جرت بدقة لضمان حصول كل طالب على حقوقه كاملة، مع التزام فرق العمل بمراجعة الأوراق بشكل متأنٍ لتفادي أي أخطاء محتملة.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية

تأتي درجات المواد الأساسية في الشهادة الإعدادية كما يلي:

اللغة العربية: 80 درجة (درجة النجاح 40).

اللغة الإنجليزية: 60 درجة (درجة النجاح 30).

الرياضيات: 60 درجة (درجة النجاح 30).

العلوم: 40 درجة (درجة النجاح 20).

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة (درجة النجاح 20).

المجموع الكلي: 280 درجة.

جدير بالذكر أن مواد الحاسب الآلي، التربية الدينية، والتربية الفنية لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي، لكنها مواد نجاح ورسوب.
بدائل إلكترونية ومدرسية

في حال عدم التمكن من الوصول إلى البوابة الإلكترونية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى المدرسة للحصول على نسخة ورقية من كشوف النتائج الرسمية المعتمدة.

وكان قد أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الفترة الممتدة حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025. واستمرت الامتحانات لمدة أسبوع كامل في أجواء مستقرة ومنظمة.
استعدادات مديرية التربية والتعليم

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنها قامت بتجهيز كافة الإمكانيات لضمان سير عملية التصحيح والمراجعة بسلاسة، مشددة على أهمية الالتزام بالشفافية والدقة.

ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن النتيجة بفارغ الصبر، حيث تشكل هذه المرحلة نقطة تحول مهمة في مستقبل الطلاب. ومع الاستعدادات المكثفة والإجراءات التقنية المتقدمة، يبدو أن الإعلان عن النتيجة سيجري بسلاسة لتلبية توقعات الطلاب وأولياء الأمور.

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