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رياضة

فيرمينو يتعادل لليفربول بهدف في شباك شيفيلد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
عادل البرازيلي روبيرتو فيرمينو النتيجة لفريقه ليفربول بهدف في شباك شيفيلد يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

فيرمينو سجل الهدف في الدقيقة 41 من مرابعة لرأسية زميله ساديو ماني.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق ساندير  بييرج في الدقيقة 13 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار .

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول والذي جاء كالآتي :"

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط : جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو يوتا

خط الهجوم : محمد صلاح

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