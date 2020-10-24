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حوادث

الوطنية للانتخابات: لم تصلنا أي شكوى تخل بسير عملية الاقتراع

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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جودت عيد - محمد زهير
أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة الوطنية لم ترصد أى شكاوى أو مخالفات كبيرة في اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس النواب من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية.
 
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

وخصّصت الهيئة الوطنية قاضياً على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا لإتمام العملية الانتخابية .

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