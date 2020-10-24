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أخبار العالم

أمريكا تمنح السودان حزمة مساعدات بـ 81 مليون دولار

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:59 م
أمريكا تمنح السودان
أمريكا تمنح السودان حزمة مساعدات بـ 81 مليون دولار
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن حزمة مساعدات بـ 81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة تقدر بـ 81 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين من الأزمات في السودان".

وأضاف بومبيو: "يشير هذا التمويل إلى استمرار القيادة الأمريكية في الاستجابة الإنسانية العالمية لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم".

يأتي ذلك بعد أن شهد السودان يوما تاريخيا أمس، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية تحركها رسميا لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبعدها توصلت الإدارة السودانية إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما اعتبره مجلس السيادة السوداني يوما تاريخيا للبلاد.

وقال البيت الأبيض إن ترامب أخطر الكونجرس رسميا بعزمه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف في بيان أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في العلاقات الثائية بين الولايات المتحدة والسودان.

وشدد على ضرورة أن يعمل الكونجرس بسرعة على تمرير التشريعات المطلوبة  لضمان حصول عائلات ضحايا الإرهاب على التعويضات المقدرة بنحو 335 مليون دولار.

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