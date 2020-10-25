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رياضة

قلب الزمالك النابض.. إسماعيل يوسف يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
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مصطفى كرم
احتفل اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعيد ميلاد طارق حارس لاعب الفريق الأول. 

ونشر اسماعيل يوسف صورة له مع طارق حامد وعلق عليها: "كل سنه وانت طيب  يا قلب الزمالك النابض  حبيبي حبيب كل الزمالكاويه واحسن دفيندر في افريقيا سنه سعيده عليك وعلينا".

طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك، من مواليد 24 أكتوبر 1988 واحتفل أمس بعيد ميلاده الـ 32

ونشر طارق حامد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة، وعلق: "‏‏‏فخور لكونى واحد من هذا الجيل فى نادى الزمالك".

ويعد "طارق حامد" واحدًا من أفضل اللاعبين المتواجدين في صفوف القلعة البيضاء وعنصر مهم في تاريخ الكرة المصرية يمتلك مهارات فنية فائقة لا يختلف عليها أحد ولديه قدرات عالية لفعل الكثير مع الفريق، وأحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، حيث انتقل لنادى الزمالك منذ عام ٢٠١٤ قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بتشكيل الفارس الأبيض.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق على الاحتفاء وتهنئة طارق حامد نجم الوسط بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. 


وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته، احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عامًا مليئًا بالبطولات والإنجازات.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين بختام منافسات الدوري العام.

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