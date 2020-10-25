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مرأة

من مطبخك .. 6 علاجات سريعة تحارب الحساسية فى لمح البصر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
تختلف الحساسية من شخص لآخر وتشمل أعراض الحساسية العطس والحكة والالتهاب والصداع وسيلان الأنف وتورم العينين وغيرها الكثير.

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى ،فإن أفضل طريقة للوقاية من الحساسية هي الابتعاد عن الأشياء التي تسببها.

 إليك  بعض العلاجات المنزلية الطبيعية للحساسية يقدمها موقع برايت سايد:

1. العسل

تناول العسل يوميا. يمكنك إضافته إلى الشاي أو تناوله مع الخبز المحمص.

2. البروبيوتيك

من المعروف أن البروبيوتيك مثل الزبادي واللبن الرائب والتيمبيه والجبن يعدل جهاز المناعة بطريقة صحية قوم بتضمين الزبادي واللبن الرائب والجبن في نظامك الغذائي يوميًا.

3. البابايا

غنية بالأنزيمات بشكل طبيعي مثل غراء والبروميلين. قد يساعدون في تحسين أعراض الحساسية مثل التورم وصعوبات التنفس.

4. الصبار

 ضع جل الصبار مباشرة على الجلد عندما تلاحظ الحكة أو احمرار الجلد بسبب الحساسية. من الأفضل إجراء اختبار التصحيح قبل تطبيقه.

5. شاي الزنجبيل

قد يساعد شاي الزنجبيل في تقليل السيتوكينات الالتهابية في الجسم التي تسببها المواد المسببة للحساسية. ومن المعروف أيضًا أنه يعزز المناعة بطريقة طبيعية.

6. صودا الخبز

 قد يساعد في تهدئة حساسية الجلد الناتجة عن الاستجابة الالتهابية لمسببات الحساسية فقط خذ حمامًا من صودا الخبز عن طريق إضافة حوالي كوب من صودا الخبز إلى حوض الاستحمام والنقع لمدة 15 دقيقة. يمكنك أيضًا وضع صودا الخبز على مناطق الحكة بعد مزجها بالماء

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