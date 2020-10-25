AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من داخل غرفة العمليات.. محافظ أسوان يتابع سير انتخابات مجلس النواب.. شاهد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع سير إنتخابات مجلس النواب
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجراءات ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 من داخل غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة يرافقه اللواء حسام نجيدة مدير إدارة نوادى بالقوات المسلحة وبتواجد أعضاء لجنة الانتخابات. 
حيث اطمأن المحافظ على المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المختصة. 

واقرأ أيضًا:

وطالب اللواء أشرف عطية المواطنين الشرفاء والشباب والمرأة الأسوانية بالنزول بكثافة للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الإقتراع بكل حرية وشفافية. 

وأشار إلى أن ممارسة كل مواطن أسوانى لحقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب والذى سيكون قادرًا على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية والمخططة لتكون أسوان فى مقدمة المحافظات التى تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة. 

من ناحية أخرى استعرض أشرف عطية مع مسئولي المحافظة الآليات الجديدة المخطط تطبيقها بأكثر من منظومة والتى سيتم إدارتها من غرفة عمليات المحافظة من أبرزها منظومة عين المواطن ، وشهادة مخالفات المبانى، والمواقع الهامة والحيوية ، بجانب منظومة متابعة النظافة العامة، بالإضافة إلى منظومة متابعة اللجان الانتخابية وإدارة أى أزمات طارئة فى نطاق. 

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف مركز شبكات المرافق بتوظيف قاعدة البيانات الجغرافية والصور الجوية المحدثة .
من داخل غرفة العمليات.. محافظ أسوان يتابع سير انتخابات مجلس النواب.. شاهد
من داخل غرفة العمليات.. محافظ أسوان يتابع سير انتخابات مجلس النواب.. شاهد
من داخل غرفة العمليات.. محافظ أسوان يتابع سير انتخابات مجلس النواب.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق الإجراءات الاحترازية فى لجان انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان .. فيديو وصور

استعدادا للموسم السياحي.. أسوان تناقش تطوير منظومة النظافة

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد للعام الدراسي وانتخابات مجلس النواب .. شاهد

القومي للمرأة يتابع العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020

شاهد | محافظ مطروح: انتظام التصويت بجميع اللجان ونقف على الحياد مع كل المرشحين

محافظ مطروح يتفقد سير العملية الانتخابية بـ العلمين

ترشيحاتنا

بعد تصريحات ترامب عن كورونا .. بشرى سارة عن لقاح أكسفورد المنتظر

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالشرقية

في سيناء.."الرجلة" نبات عشبي يخفض نسبة الدهون ويقضي على الكوليسترول

سمي بالإمام السجاد بعدد لا حصر له من السجود.. تعرف عليه

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الإسكان: 1 نوفمبر بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم ؟ الإفتاء توضح

بعد تصريحات ترامب عن كورونا .. بشرى سارة عن لقاح أكسفورد المنتظر

اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

في ذكرى وفاة محمد كمال الشهير بـ شرفنطح.. فارق الحياة بطريقة مأساوية

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر.. أمين الفتوى يجيب

شاب لم يعرف معنى الاغتسال من الجنابة وكان يصلي.. ما حكم الشرع

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.4 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة

في ثاني أيام التصويت .. إقبال كبار السن والنساء على اللجان الانتخابية بالجيزة.. صور

العم عاشور ضحية التنمر بسوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020