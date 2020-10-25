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فن

علا رشدي: شعري ده يا جماعة طبيعي 100%؜ أنا سويته على الهادي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها من حفل الجونة السينمائي في دورته الرابعة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت علا رشدي في الصورة بفستان بسيط ذهبي، وتسريحة شعر كيرلي، وعلقت قائلة: "شعري ده يا جماعة طبيعي ١٠٠٪؜ انا سويته علي الهادي يوميها أصل الشعر عشان يظبط محتاج مسايسة و دلع كده و نشغله مزيكا و نطبطب عليه". 

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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