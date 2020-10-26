شروط إصدار رخصة قيادة خاصة في السعودية





وأوضح المرور السعودي شروط اصدار رخصة قيادة خاصة :





1- إتمام سن الـ18 عامًا.





أ2-لا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها.





3-السلامة من الأمراض التي تعيق عن القيادة.





4-اجتياز اختبار القيادة ودفع الرسوم وتسديد المخالفات.





5-وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.







