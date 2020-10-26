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سيارات

شروط إصدار رخصة قيادة خاصة في السعودية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:38 ص
رخصة قيادة خاصة في
رخصة قيادة خاصة في السعودية
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اشرف عطية
يبحث سائقو ومالكو السيارات دائما عن الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة الخاصة، وينتشر على الإنترنت الكثير من المستندات غير الصحيحة ولتسهيل تعاملك مع المرور يجب عليك المعرفة والإلمام الجيد بالأوراق والمستندات التي يجب توفرها لتنجز هذه المهمة.


وتختلف المستندات والشروط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة من دولة إلى أخرى، وفي هذا السياق نعرض عليكم الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية وشروط قيادة المرأة هناك. 

وأوضح المرور السعودي شروط اصدار رخصة قيادة خاصة :

1- إتمام سن الـ18 عامًا.

أ2-لا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها.

3-السلامة من الأمراض التي تعيق عن القيادة.

4-اجتياز اختبار القيادة ودفع الرسوم وتسديد المخالفات.

5-وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.


الاوراق المطلوبة لأستخراج رخصة قيادة سعودية:
  1. أن لا يقل العمر عن 18 عاما
  2. استمارة امتحان
  3. طلب إصدار رخصة قيادة
  4. صورة البطاقة
  5. صورة من الإقامة
  6. صورة من وثيقة التأمين
  7. نتيجة الكشف الطبي
  8. صورة بطاقة الأحوال للمواطن
  9. صورة شمسية مقاس 4×6 عدد 6
  10. دفع الرسوم المقررة
  11. صورة من الهوية مع الإطلاع على الأصل
  12. ملف لحفظ الأوراق


خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية:

  1.  يجب الحصول على الكشف الطبي الخاص برخصة القيادة في أحد المستوصفات أو المستشفيات المعتمدة
  2. التوجه إلى مدرسة تعليم القيادة: يجب على من يرغب بالحصول على رخصة قيادة في السعودية الانتساب إلى إحدى مدارس المرور المنتشرة في المدينة التي يقطنها
  3. امتحان المستوى: عملية نقل السيارة من نقطة رقم 1 إلى نقطة رقم 2، ثم العودة إلى الخلف وإلى نفس النقطة مرة أخرى
  4. الامتحان النهائي: سوف يتم تحديد موعده بعد انتهاء فترة التدريب
  5. استلام الملف: ستحصل على ختم ناجح على الاستمارة الخاصة بك من قبل ضابط المرور الموكلة إليه هذه العملية
  6. التأمين على الرخصة: يتوجب الحصول على تأمين للرخصة، الأمر الذي أصبح الزاميًا، وتصويرها وإرفاقها بصورة الملف
  7. استلام الرخصة: سوف تقوم بتسليم الضابط المختص ملفك الخاص لكي يسلمك الرخصة

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