شروط إصدار رخصة قيادة خاصة في السعودية

وأوضح المرور السعودي شروط اصدار رخصة قيادة خاصة :
1- إتمام سن الـ18 عامًا.
أ2-لا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها.
3-السلامة من الأمراض التي تعيق عن القيادة.
4-اجتياز اختبار القيادة ودفع الرسوم وتسديد المخالفات.
5-وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.
الاوراق المطلوبة لأستخراج رخصة قيادة سعودية:
خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية:
- أن لا يقل العمر عن 18 عاما
- استمارة امتحان
- طلب إصدار رخصة قيادة
- صورة البطاقة
- صورة من الإقامة
- صورة من وثيقة التأمين
- نتيجة الكشف الطبي
- صورة بطاقة الأحوال للمواطن
- صورة شمسية مقاس 4×6 عدد 6
- دفع الرسوم المقررة
- صورة من الهوية مع الإطلاع على الأصل
- ملف لحفظ الأوراق
خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية:
- يجب الحصول على الكشف الطبي الخاص برخصة القيادة في أحد المستوصفات أو المستشفيات المعتمدة
- التوجه إلى مدرسة تعليم القيادة: يجب على من يرغب بالحصول على رخصة قيادة في السعودية الانتساب إلى إحدى مدارس المرور المنتشرة في المدينة التي يقطنها
- امتحان المستوى: عملية نقل السيارة من نقطة رقم 1 إلى نقطة رقم 2، ثم العودة إلى الخلف وإلى نفس النقطة مرة أخرى
- الامتحان النهائي: سوف يتم تحديد موعده بعد انتهاء فترة التدريب
- استلام الملف: ستحصل على ختم ناجح على الاستمارة الخاصة بك من قبل ضابط المرور الموكلة إليه هذه العملية
- التأمين على الرخصة: يتوجب الحصول على تأمين للرخصة، الأمر الذي أصبح الزاميًا، وتصويرها وإرفاقها بصورة الملف
- استلام الرخصة: سوف تقوم بتسليم الضابط المختص ملفك الخاص لكي يسلمك الرخصة