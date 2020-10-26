AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
دودج تشارجر dodge
دودج تشارجر dodge charger
Advertisements
اشرف عطية
شهدت الفترة الأخيرة استغناء كبري شركات السيارات الأمريكية عن سيارات السيدان والكوبيه و اتجاهها لأنتاج السيارات المتعددة الاستخدامات suv ، إلا أن دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger فكلاهما يُباعان بشكل جيد لذا سيظل إنتاج جيلهم الحالي مستمرًا حتى عام 2023، مما يعني أن الجيل القادم سيتم الكشف عنه في 2024، كما ستنضم العديد من الإصدارات الجديدة إلى تشكيلتهم في السنوات القادمة .


صدرت هذة المعلومات في بيان صحفي صادر عن اتحاد العمال الكندي، والذي يُمثل معظم القوى العاملة الصناعية الكندية في شركة فيات كرايسلر، حيث يتم بناء تشارجر وتشالنجر في مجمع تصنيع برامبتون التابع لفيات كرايسلر في أونتاريو بكندا.

جدير بالذكر انة قررت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية ان تقوم بوقف تصنيع موديلات السيارات السيدان علي مستوي العالم و علي رأسها موديلات فورد فييستا ford fiesta و فورد فوكس ford focus  و فورد فيوجن ford fusion و فورد توروس ford taurus 

منذ ذلك القرار و ظل محبو علامة فورد الامريكية يتساءلون لماذا تقرر فورد مثل هذا القرار وما مدي صحته من الاساس خصوصا مع استمرار منافسيها مثل تويوتا وهوندا و مازدا في التمسك بالسيارات السيدان و المنافسة فيها بقوة و عدم التخلي عنها .

خرج بعدها نائب رئيس فورد، كومار جالهورتا في مؤتمر صحفي و قال : “الفكرة ليست فقط في تراجع مبيعات فئة السيدان لفترة طويلة جدًا مع تسارع هذا التراجع في الأعوام الأخيرة بشكل خاص. 

و تابع قائلا انة علينا أيضًا الأخذ في الاعتبار أن صناعة السيارات تستهلك الكثير من الموارد في جميع خطواتها، من بداية التطوير إلى عملية إنتاج المصنع وتوريد القطع والأدوات، كل هذا يكلف مليارات الدولارات و قال انه في ظل بيئة تراجع السيدان و تراجع مواردنا لا يمكن ان نقوم بالاستثمار في الفئة التي تتراجع باستمرار.

لذلك قررت فورد التركيز على فئة السيارات الكهربائية والـ SUV للفت انظار العالم اليها وأبرز الموديلات الجديدة للشركة تحت التوجه الاستثماري الجديد هي ماخ اي الكهربائية وفورد برونكو وبرونكو سبورت، وهي كلها موديلات سجلت عددًا كبيرًا من الحجوزات المبكرة، ما يدل على نجاح متوقع لها مما يؤكد صحة نظرية الشركة و توجهها الجديد.
موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور
موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور
موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور
موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة حصريا في الصين.. طرح فورد فيوجن 2021 ford fusion.. صور

بتصميم تخيلي .. شاهد فورد ford f150 الكهربائية بالكامل

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

ملاك سيارات دودج غير راضين عن سياراتهم بسبب عيوب الصناعة

دودج تطرح رام 1500 ram احتفالا باستقلالها.. صور

ما السر وراء توديع فورد ford لـ السيارات السيدان؟

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه الشكر للسيدة سمية أبو العينين: تقوم بجهد كبير لخدمة أهالي الجيزة

142 نائبًا بجانب أبو العينين حسموا الانتخابات البرلمانية بشكل مبدئي.. تفاصيل

بقى نِمر.. اتحاد جدة يعلن ضم أحمد حجازي رسميا

اكتساح أبو العينين في لجان مدرسة يوسف السباعي بالجيزة.. مستند

انتخابات النواب.. بدء الفرز في 1099 لجنة انتخابية بالمنيا

انتخابات مجلس النواب.. تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور