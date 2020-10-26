موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

دودج تشارجر dodge charger شهدت الفترة الأخيرة استغناء كبري شركات السيارات الأمريكية عن سيارات السيدان والكوبيه و اتجاهها لأنتاج السيارات المتعددة الاستخدامات suv ، إلا أن دودج تشالنجر dodge challenger فكلاهما يُباعان بشكل جيد لذا سيظل إنتاج جيلهم الحالي مستمرًا حتى عام 2023، مما يعني أن الجيل القادم سيتم الكشف عنه في 2024، كما ستنضم العديد من الإصدارات الجديدة إلى تشكيلتهم في السنوات القادمة . فكلاهما يُباعان بشكل جيد لذا سيظل إنتاج جيلهم الحالي مستمرًا حتى عام 2023، مما يعني أن الجيل القادم سيتم الكشف عنه في 2024، كما ستنضم العديد من الإصدارات الجديدة إلى تشكيلتهم في السنوات القادمة .









صدرت هذة المعلومات في بيان صحفي صادر عن اتحاد العمال الكندي، والذي يُمثل معظم القوى العاملة الصناعية الكندية في شركة فيات كرايسلر، حيث يتم بناء تشارجر وتشالنجر في مجمع تصنيع برامبتون التابع لفيات كرايسلر في أونتاريو بكندا.





ت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية ان تقوم بوقف تصنيع موديلات السيارات السيدان علي مستوي العالم و علي رأسها موديلات فورد فييستا ford fiesta و فورد فوكس ford focus و فورد فيوجن ford fusion و فورد توروس ford taurus . جدير بالذكر انة قرر





منذ ذلك القرار و ظل محبو علامة فورد الامريكية يتساءلون لماذا تقرر فورد مثل هذا القرار وما مدي صحته من الاساس خصوصا مع استمرار منافسيها مثل تويوتا وهوندا و مازدا في التمسك بالسيارات السيدان و المنافسة فيها بقوة و عدم التخلي عنها .





خرج بعدها نائب رئيس فورد، كومار جالهورتا في مؤتمر صحفي و قال : “الفكرة ليست فقط في تراجع مبيعات فئة السيدان لفترة طويلة جدًا مع تسارع هذا التراجع في الأعوام الأخيرة بشكل خاص.





و تابع قائلا انة علينا أيضًا الأخذ في الاعتبار أن صناعة السيارات تستهلك الكثير من الموارد في جميع خطواتها، من بداية التطوير إلى عملية إنتاج المصنع وتوريد القطع والأدوات، كل هذا يكلف مليارات الدولارات و قال انه في ظل بيئة تراجع السيدان و تراجع مواردنا لا يمكن ان نقوم بالاستثمار في الفئة التي تتراجع باستمرار.



