أستاذ علوم سياسية: المرشح يتفاعل مع المواطن ليبني تاريخاً سياسياً في دائرته

قال أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات فى هذا الوقت تأتي في وقت المواطن المصرى فيه على قناعة تامة بشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة المشهد السياسي والإقتصادي للدولة المصرية.





وأضاف "سنجر" خلال مداخلة هاتفية فى تغطية خاصة عبر فضائية "الأولى"، ان الرئيس السيسي يسعى أن يجعل المواطن المصرى مكفولا باختيار من سيمثله فى العملية التشريعية، موضحا أن المواطنين يعتبرون شركاء الرئيس.





وتابع أنه يتطلب أن يكون الهيئة البرلمانية من شيوخ ونواب دورا مع رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن حب العمل العام يوجد فى وجدان كل شخص.





وأكد أن المواطن يبحث عن الشخص الذى يستطيع أن يقدم له مساعدة فى بناء التشريعات التى سيكون لها دورا فى بناء الدولة وتقدمها.





وأشار إلى أن المواطنين مشتتين إلى حد ما من كثرة المرشحين، ولكن المرشح يتفاعل مع المواطن لكى يبنى تاريخا سياسيا فى دائرته.



