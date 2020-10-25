بـ الأبيض.. ليلى علوي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.. شاهد

شاركت الإعلامية انجي علي متابعيها مقطع فيديو جديدا للفنانة ليلي علوي على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.









وظهرت ليلي علوي بإطلالة جذابة، وارتدت فستانا باللون الأبيض منقطا بالأسود بنصف كم، وعليه بوت طويل باللون الأسود من الشمواه، وحقيبة باللون الأسود. على الريد كاربت فى مهرجان الجونة السينمائى.









ومن الناحية الجمالية اعتمدت ليلي علوي على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.









يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.









الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.









كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.



