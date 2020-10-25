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محافظ بني سويف: لا خروقات في انتخابات النواب وتسير بانتظام |فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:21 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، تعمل من قبل فتح اللجان حتى وصول القضاة وعملت على متابعة اليوم الأول والثاني للانتخابات ونستمر في العمل حتى نهايتها، وأضاف انها تسير بانتظام.

وأضاف غنيم خلال لقائه علي قناة اكسترا نيوز ، ان جميع المواقف والأحداث التي تحدث على ارض الواقع يتم رصدها وذلك بسبب تواجد غرف عمليات متشابهة على مستوى أنحاء المحافظة ويتم إرسالها إلى الغرفة المركزية للتعامل معها .

وأوضح هاني غنيم ، أن ما تم ملاحظته ان هناك اقبالا كثيفا من المواطنين للتصويت في الانتخابات ونتوقع زيادة التصويت خلال الساعات الاخيرة القادمة وهناك إقبال ملحوظ من المرأة المصرية للمشاركة في التصويت.

وتابع : ان الشباب وكبار السن كان لهم دور كبير وفعال خلال هذه الانتخابات البرلمانية وقد أكد المحافظ اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجانب التنظيمي من خلال تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المحافظة أتمت استعداداتها لانتخابات الجولة الأولى من الانتخابات، وتمت مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للانتخابات من خلال منظومة محكمة سواء ميدانيا بالمرور والتواجد باللجان أو من خلال غرفتين عمليات رئيسية ومركزية بديوان عام المحافظة بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

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