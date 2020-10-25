محافظ بني سويف: لا خروقات في انتخابات النواب وتسير بانتظام |فيديو

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، تعمل من قبل فتح اللجان حتى وصول القضاة وعملت على متابعة اليوم الأول والثاني للانتخابات ونستمر في العمل حتى نهايتها، وأضاف انها تسير بانتظام.





وأضاف غنيم خلال لقائه علي قناة اكسترا نيوز ، ان جميع المواقف والأحداث التي تحدث على ارض الواقع يتم رصدها وذلك بسبب تواجد غرف عمليات متشابهة على مستوى أنحاء المحافظة ويتم إرسالها إلى الغرفة المركزية للتعامل معها .





وأوضح هاني غنيم ، أن ما تم ملاحظته ان هناك اقبالا كثيفا من المواطنين للتصويت في الانتخابات ونتوقع زيادة التصويت خلال الساعات الاخيرة القادمة وهناك إقبال ملحوظ من المرأة المصرية للمشاركة في التصويت.



