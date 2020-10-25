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فن

بالنمر.. إيناس النجار تخطف القلوب فى إطلالة جديدة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:24 م
ايناس النجار
ايناس النجار
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محمد بدران

نشرت الفنانة التونسية إيناس النجار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "ايناس النجار" في الصورة بإطلالة ساحرة وعلي كتفها نمر باستخدام فلتر من تطبيق "سناب شات" مرتدية فستان كت باللون الاسود، وهو ما أبرز جمال إطلالتها.


وتركت ايناس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.


وعلقت إيناس النجار علي الصورة قائلة "كن كثير الابتسام فإنك لا تعلم حجم الهموم التي يحملها البعض 🌹🌹🌹".


يذكر أن احدث أعمال إيناس النجار فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.


وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

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