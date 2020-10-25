هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفستان أبيض وأسود.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها بالابيض والاسود، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة انيقة، وارتدت فستانا باللون الابيض وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، و لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات.





وشاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، وفرح يوسف، وياسر الطوبجى، وعلا رشدى، وحنان سليمان، وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

