وداعا لـ هيشان وتقصف الشعر بهذه الفاكهة المعجزة

علاجات منزليه سريعه يمكن أن تساعد على التخلص من تلف الشعر وإستعادة صحة شعرك إليك أفضل العلاجات المنزلية لمنح شعرك التغذية التي يحتاج إليها!





1. زيت جوز الهند وأوراق الكاري









يضيف زيت جوز الهند الرطوبة إلى خصلات شعرك الجافة ويعوض فقدان البروتين لإصلاح الشعر التالف.







أوراق الكاري مليئة بمضادات الأكسدة والبروتين وبيتا كاروتين ، وكلها مواد رائعة لإنعاش الشعر التالف





2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند



حفنة من أوراق الكاري







طريقة الاستعمال:

في وعاء اغلي زيت جوز الهند مع أوراق الكاري لمدة 2-3 دقائق حتى يتحول الزيت إلى اللون البني. أطفئى النار واتركى المزيج يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. صفي المزيج وجمعيه في وعاء.







ضعي الخليط على فروة رأسك و أطراف شعرك . اتركيه لمدة نصف ساعة. اغسليه لاحقًا باستخدام شامبو خفيف. استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة





وصفة أفوكادو والبيض:





الأفوكادو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والمعادن والفيتامينات والبيوتين ، وكلها تغذي وتقوي الخصلات التالفة لتمنحك خصلات ناعمة وجميلة. البيض مليء بالبروتين الذي يرطب الأطراف الجافة







ماذا تحتاجين:





1 ثمرة أفوكادو ناضجة

1 بيضة







طريقة الاستعمال:

اهرسي الأفوكادو في وعاء. اكسر بيضة فيه واخلطها جيدًا. ضعي الخليط على شعرك. اتركه لمدة 20 دقيقة. اشطفيه جيدًا لاحقًا. استخدم هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.