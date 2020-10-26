AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وداعا لـ هيشان وتقصف الشعر بهذه الفاكهة المعجزة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
علاجات منزليه سريعه يمكن أن تساعد على التخلص من تلف الشعر وإستعادة صحة شعرك إليك أفضل  العلاجات المنزلية لمنح شعرك التغذية التي يحتاج إليها!

  1. زيت جوز الهند وأوراق الكاري

يضيف زيت جوز الهند الرطوبة إلى خصلات شعرك الجافة ويعوض فقدان البروتين لإصلاح الشعر التالف.

أوراق الكاري مليئة بمضادات الأكسدة والبروتين وبيتا كاروتين ، وكلها مواد رائعة لإنعاش الشعر التالف

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
حفنة من أوراق الكاري

طريقة الاستعمال:
في وعاء اغلي زيت جوز الهند مع أوراق الكاري لمدة 2-3 دقائق حتى يتحول الزيت إلى اللون البني. أطفئى النار واتركى المزيج يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. صفي المزيج وجمعيه في وعاء.

ضعي الخليط على فروة رأسك وأطراف شعرك. اتركيه لمدة نصف ساعة. اغسليه لاحقًا باستخدام شامبو خفيف. استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة

وصفة  أفوكادو والبيض:

الأفوكادو غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والمعادن والفيتامينات والبيوتين ، وكلها تغذي وتقوي الخصلات التالفة لتمنحك خصلات ناعمة وجميلة.  البيض مليء بالبروتين الذي يرطب الأطراف الجافة

ماذا تحتاجين:

1 ثمرة أفوكادو ناضجة
1 بيضة

طريقة الاستعمال:
اهرسي الأفوكادو في وعاء. اكسر بيضة فيه واخلطها جيدًا. ضعي الخليط على شعرك. اتركه لمدة 20 دقيقة. اشطفيه جيدًا لاحقًا. استخدم هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في وقت قصير.. وصفة خارقة لإطالة الشعر

وصفة منزلية لفرد الشعر .. من غير بروتين

وداعًا للإحراج.. تخلصي من فراغات الشعر بمكونين من مطبخك

أسباب صادمة لتساقط الشعر.. وأسرع الوصفات لإطالته

كيفية صنع بروتين للشعر الجاف والمجعد.. بدون تكاليف

بمكونات من مطبخك.. تخلصي من هيشان وجفاف شعرك في دقائق

ترشيحاتنا

فوز أبو العينين ليس مفاجأة.. عمرو أديب عن دائرة الجيزة والعجوزة والدقي

الرئيس يقرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

وضاع الحلم.. التحكيم يقهر بيراميدز ويتوج نهضة بركان بطلا لـ الكونفيدرالية.. فيديو

انتخابات النواب.. بدء الفرز في 1099 لجنة انتخابية بالمنيا

وصلة ضحك لـ أحمد موسى على الهواء.. اعرف السبب

موجز السوشيال ميديا| مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر.. وهذه رسالة مصطفى قمر لـ سيد عبد الحفيظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور