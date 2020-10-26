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مرأة

تخلص منها نهائيا.. كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين بأسرع وقت

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
علاجات منزلية سريعه للتخلص من الهالات السوداء ببعض النصائح والعلاجات السريعه التي يمكن أن تساعدك في محاربة الهالات السوداء.

الطماطم للهالات السوداء:
الطماطم هي واحدة من أفضل عوامل التبييض الطبيعية  تساعد الطماطم الغنية بفيتامين سي على تحسين ملمس ومظهر بشرتك  . يحمي اللايكوبين الموجود في الطماطم بشرتك من أشعة الشمس و تساعد خصائص الطماطم المضادة للبكتيريا والشيخوخة أيضًا في الحفاظ على بشرة صحية ونضرة.

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1. الطماطم والصبار
الصبار له خصائص مضادة للالتهابات ووقاية للجلد من هلام الصبار الذي سيقلل التورم تحت عينيك إن وجد.

مكونات
1 طماطم
1 ملعقة كبيرة جل الصبار الطازج

طريقة الاستعمال:
اخلطي الطماطم للحصول على معجون الطماطم وخذ المعجون في وعاء وأضيفى جل الصبار وامزج جيدًا.
ضعي المعجون تحت عينيك واتركيه لمدة 15 دقيقة واشطفيه لاحقًا باستخدام الماء البارد وكررى هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

2. طماطم وليمون:
أحد أفضل مكونات تفتيح البشرة ، يحتوي الليمون أيضًا على حمض الستريك المعروف بخصائصه المضادة للشيخوخة والالتهابات . لذلك ، يعد هذا علاجًا منزليًا رائعًا لتفتيح الهالات السوداء.

مكونات:
1 ملعقة صغيرة عصير طماطم
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة الاستعمال:
امزج كل من المكونات معًا في وعاء واغمس قطعة قطن في الخليط وضعها تحت عينيك واتركيه لمدة 10 دقائق واشطفيه جيدًا لاحقًا.
كررى هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.


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