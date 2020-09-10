AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كل ما تريدين معرفته عن علاج الهالات السوداء بالليزر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:51 م
علاج الهالات بالليزر
علاج الهالات بالليزر
Advertisements
رشا عوني
تحاول الكثير من النساء والرجال أيضا علاج الهالات السوداء تحت العين ، فهي تفسد جمال البشرة ، وتحتاج الى روتين يومي للتخلص منها بشكل سريع ، لكن بعض النساء يلجأن للتخلص من الهالات السوداء بالليزر ، بعد صعوبة علاجها بالكريمات. 

يستخدم الليزر بهدف تجديد الجلد وتحفيز الآليات الطبيعية فيه لـ إنتاج الكولاجين كي تستعيد نضارتك وحيوية بشرتك، ولهذا كان علاج الهالات السوداء بالليزر ممكنًا وشهد إقبالًا كبيرًا من الناس، بحسب موقع glowpink. 

اقرأ أيضا 

في العادة لا توجد معايير خاصة للخضوع إلى علاج الهالات السوداء بالليزر، يمكن لأي شخص يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من حساسية تجاه الليزر ويرغب حقًا في التخلص من الهالات السوداء أن يجرب هذه التقنية، وسيحصل على النتيجة التي طالما حلم بها.


وتظهر نتائج الليزر من إعادة بناء البشرة ومحو تلك الهالات السوداء وشد الجلد بشكل تدريجي مع استمرارك في الخضوع للجلسات.


ويمكن لطبيب الجلدية اللجوء لعلاج الهالات السوداء بالليزر بضرب المنطقة بومضات تزيل الخلايا الميتة، وتحفز إنتاج الكولاجين.


أما التقشير الكيميائي فقد يستخدم خلالها بعض المواد التي تخفف التصبغات مثل؛ جلايوكليك أسيد، ريتونك أسيد أو هيدروكينون بنسب عالية نوعًا ما، أو استخدام تقشير جيسنر؛ وهو ساليسيك أسيد، لاكتك أسيد و ريسوركينول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ثوانٍ .. طرق التخلص من الهالات السوداء

طريقة التخلص من الهالات السوداء.. وصفات طبيعية وليزر وتقشير

كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين بأسرع وقت

كل ما لا تعرفه عن شد الجلد بالليزر

ترشيحاتنا

موقف إنساني..هاني الناظر يشكر سيدة القطار وعائلتها بطريقته الخاصة

لا تهاون مع مخطئ في حق الركاب.. وزير النقل: إعلان نتائج التحقيق في واقعة القطار فور الانتهاء منها

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

ضحك على الدقون.. تعليق أحمد حسن عن تساوي عرض بيراميدز مع الأهلي لضم رمضان صبحي

رسميا.. الكاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم رفض الزمالك

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها في البحر

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

ضحك على الدقون.. تعليق أحمد حسن عن تساوي عرض بيراميدز مع الأهلي لضم رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد

المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها في البحر