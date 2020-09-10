كل ما تريدين معرفته عن علاج الهالات السوداء بالليزر

تحاول الكثير من النساء والرجال أيضا علاج الهالات السوداء تحت العين
، فهي تفسد جمال البشرة ، وتحتاج الى روتين يومي للتخلص منها بشكل سريع ، لكن بعض النساء يلجأن للتخلص من الهالات السوداء بالليزر ، بعد صعوبة علاجها بالكريمات.
يستخدم الليزر بهدف تجديد الجلد وتحفيز الآليات الطبيعية فيه لـ إنتاج الكولاجين
كي تستعيد نضارتك وحيوية بشرتك، ولهذا كان علاج الهالات السوداء بالليزر ممكنًا وشهد إقبالًا كبيرًا من الناس، بحسب موقع glowpink.
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في العادة لا توجد معايير خاصة للخضوع إلى علاج الهالات السوداء بالليزر
، يمكن لأي شخص يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من حساسية تجاه الليزر ويرغب حقًا في التخلص من الهالات السوداء أن يجرب هذه التقنية، وسيحصل على النتيجة التي طالما حلم بها.
وتظهر نتائج الليزر من إعادة بناء البشرة ومحو تلك الهالات السوداء وشد الجلد بشكل تدريجي مع استمرارك في الخضوع للجلسات.
ويمكن لطبيب الجلدية اللجوء لعلاج الهالات السوداء بالليزر بضرب المنطقة بومضات تزيل الخلايا الميتة، وتحفز إنتاج الكولاجين.
أما التقشير الكيميائي فقد يستخدم خلالها بعض المواد التي تخفف التصبغات مثل؛ جلايوكليك أسيد، ريتونك أسيد أو هيدروكينون بنسب عالية نوعًا ما، أو استخدام تقشير جيسنر؛ وهو ساليسيك أسيد، لاكتك أسيد و ريسوركينول.