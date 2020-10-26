بعد خسارته بطولة الكونفيدرالية.. سيف زاهر: أتمنى أن تتكرر تجربة بيراميدز في الكرة المصرية

نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد خسارة نادى بيراميدز بطولة الكونفيدرالية امام نادى نهضة بركان المغربى .
وكتب سيف زاهر: "أتمني أن تتكرر تجربة بيراميدز فى الكرة المصرية،و أن نرى أكثر من نادي يولد كبيرا فى الكرة المصرية و يدخل فى المنافسات على خطي نادي بيراميدز ".
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هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الكاميروني أليوم نانيت حكم مباراة بيراميدز ونهضة بركان، في نهائي بطولة الكونفيدرالية.
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": نفسي أعرف إزاي أليوم نيانت ده حكم أفريقيا الأول؟!.
وتوج نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالمغرب.
وجاء هدف نهضة بركان من لمسة يد على محسن ياجور، كما تغاضي أليوم نيانت حكم المباراة عن طرد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، بعد ضرب محمد فاروق بدون كرة.
أتمني أن تتكرر تجربة بيراميدز فى الكرة المصرية،و أن نرى أكثر من نادي يولد كبيرا فى الكرة المصرية و يدخل فى المنافسات على خطي نادي بيراميدز.— Seif Zaher (@seifzahersocial) October 25, 2020