بعد خسارته بطولة الكونفيدرالية.. سيف زاهر: أتمنى أن تتكرر تجربة بيراميدز في الكرة المصرية

وكتب سيف زاهر: "أتمني أن تتكرر تجربة بيراميدز فى الكرة المصرية،و أن نرى أكثر من نادي يولد كبيرا فى الكرة المصرية و يدخل فى المنافسات على خطي نادي بيراميدز ".

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هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الكاميروني أليوم نانيت حكم مباراة بيراميدز ونهضة بركان، في نهائي بطولة الكونفيدرالية.





وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": نفسي أعرف إزاي أليوم نيانت ده حكم أفريقيا الأول؟!.





وتوج نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالمغرب.



