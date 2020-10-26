علشان تتحسبلي.. حسام عاشور يكشف سر تمنيه بفوز الأهلى بدورى الابطال.. شاهد

وغرد زاهر: " حسام عاشور أتمنى تتويج الأهلي بأبطال إفريقيا عشان تتحسبلي".

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نجج مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى فى التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلى السابق لمده موسمين فى صفقه انتقال حر .





ووقع عاشور على عقود الانضمام للإتحاد السكندرى فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى وحسام حسن المدير الفنى و ابراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإداري.

وقال حسام عاشور عقب توقيعه على العقود أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتقديم موسم متميز يليق باسم ومكانه نادى الاتحاد.



