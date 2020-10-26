AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أتمنى التمثيل فى مصر.. أول تعليق من سارة حناشي بعد خطف الأنظار بالجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
خطفت الممثلة التونسية سارة حناشي الانظار خلال حضورها عرض الفيلم الفلسطيني 200 متر بمهرجان الجونة السينمائي.

وتصدر سارة التريند بعد دقائق من انتشار صورها على السجادة الحمراء، قبل ان يتم تداولها على نطاق واسع عبر شبكات للتواصل الاجتماعي.

وفى أول تعليق لها قالت سارة لـ "صدى البلد" إنها تعشق مصر وتحرص على زيارتها بين الحين والاخر ولا سيما حضور المهرجانات السينمائية، متمنية التواجد بالدراما المصرية.

المهرجان يحوي "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة.. العرض الثانى لفيلم الرجل الذي باع ظهره مساء اليوم

لبلبة تشيد بتنظيم مهرجان الجونة وتهنئ خالد الصاوى على تكريمه.. شاهد

شاهد.. هانى رمزى بصحبة خالد الصاوى ومحى اسماعيل من مهرجان الجونة

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية: إعلان نتيجة انتخابات النواب في مرحلتها الأولى أول نوفمبر

بعد استغاثة فرنسا.. مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر

مؤشرات أولية.. أبو العينين يكتسح فى لجنة الأورمان الثانوية

بفارق كبير.. أحمد موسى: أبو العينين يتقدم باكتساح في كل الصناديق الانتخابية

بعد حديثه عن كفار قريش ومقاطعة منتجات تركيا.. هجوم سعودي على مستشار أردوغان

خبير مناعة يضع موعدا لوصول الموجة الثانية من كورونا إلى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور