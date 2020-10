أعماله أكثر من عظيمة.. هالة صدقي ترحب بـ عودة المنتج محمد مشيش للقاهرة

View this post on Instagram

بجد اجمل حاجه حصلت النهارده احتفالنا بعوده المنتج محمد مشيش للقاهره ، وحقيقي شركته واعماله اكتر من عظيمه ومنها جراند اوتيل وانا طبعا عملت له مسلسل ونوس ، حمد لله علي السلامه مصر نورت بكل مبدع وفنان