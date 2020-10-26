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فن

أعماله أكثر من عظيمة.. هالة صدقي ترحب بـ عودة المنتج محمد مشيش للقاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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سيد احمد
رحبت الفنانة هالة صدقى بعودة  المنتج محمد مشيش للقاهره ونشر صورة لها تجمعها به وبـ الفنان هانى رمزى وزوجتة والاعلامية بوسي شلبى من مهرجان الجونة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلقت هالة صدقى على الصورة قائلة " بجد اجمل حاجه حصلت النهارده احتفالنا بعوده المنتج محمد مشيش للقاهره ، وحقيقي شركته واعماله اكتر من عظيمه ومنها جراند اوتيل وانا طبعا عملت له مسلسل ونوس ، حمد لله علي السلامه مصر نورت بكل مبدع وفنان ". 



يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولاطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الأدلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير". 

كما صرحت هالة صدقى من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.


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