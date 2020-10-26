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رياضة

قمة ميلان وروما.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، الإثنين، الموافق 26 أكتوبر 2020 يوما كُرويا هادئا في مختلف ملاعب العالم، أبرزه قمة ميلان وروما في الدوري الإيطالي، مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين، 26 أكتوبر 2020، على النحو التالي..


الدوري المصري

الزمالك × الإسماعيلي - 08:00 مساءً - أون سبورت 1.


الدوري الإنجليزي


برايتون × وست بروميتش ألبيون - 07:30 مساءً -  بي إن سبورتس 2

بيرنلي × توتنهام هوتسبير - 10:00 مساءً -  بي إن سبورتس 2


الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ليفانتي × سيلتا فيجو  - 10:00 مساءً -  بي إن سبورتس 3


الدوري الإيطالي

ميلان × روما - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 4


الدوري الألماني

باير ليفركوزن  × أوجسبورج - 09:30 مساءً -  بي إن سبورتس 5

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