قمة ميلان وروما.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الإثنين، الموافق 26 أكتوبر 2020 يوما كُرويا هادئا في مختلف ملاعب العالم، أبرزه قمة ميلان وروما في الدوري الإيطالي، مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين، 26 أكتوبر 2020، على النحو التالي..



الدوري المصري

الزمالك × الإسماعيلي - 08:00 مساءً - أون سبورت 1.





