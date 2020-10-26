شعراوي: إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأغذية العالمي

بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، مشروع إنشاء منصة تجارة إلكترونية تابعة للوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التى تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة ومن بينها التكتلات الاقتصادية في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج مثل تكتل "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالاضافة إلي صناعات الحرير و النحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجابت التراثية واليدوية والبيئة التى تتميز بها المحافظات والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لتلك المنتجات داخليًا وخارجيًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، والتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التسويق عبر الإنترنت.





جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعًا مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.



وأكد اللواء محمود شعراوى ، تركيز الوزارة على دعم التكتلات الاقتصادية فى محافظات الصعيد لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التى تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها وتوفير برامج التدريب ، ومن بينها صناعة الحرير الطبيعى وأهمية توفير المادة الخام من خلال الزراعة ، لافتًا إلى المشروع الذى تنفذه حاليًا محافظة الوادى الجديد لإنتاج الحرير الطبيعى وتربية دودة القز.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإهتمام بإيجاد فرص عمل بالصعيد وخاصة فى الصناعات كثيفة العمالة والتكتلات الاقتصادية بالصعيد بما يساعد فى تحسين مستوى دخل المواطنين والأسر الفقيرة .





كما تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في عملية اتخاذ القرار على صعيد المحافظات.





ومن جانبه أعرب منجستاب هايلي ، عن تقديره للدور الذى يمكن أن تلعبه وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروعات برنامج الأغذية العالمى بالمحافظات المصرية خاصة في إطار التنسيق بين البرنامج ووزارة التعاون الدولى خلال الفترة الحالية لتطوير عدد من القرى بالمحافظات ، وأشاد هايلى بدور الوزارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات ، مؤكدًا أن الشراكة مع وزارة التنمية المحلية هامة جدًا للبرنامج خلال الفترة الحالية.





وقدم مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة عرضًا لآخر مستجدات المشروعات التى يقوم البرنامج بتنفيذها على أرض المحافظات حاليًا خاصة برامج تمكين المرأة والشباب ودعم صغار المزارعين و زيادة الناتج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات، وتقديم الدعم الفني لهم ، لافتًا إلى أن البرنامج يعمل على كل فئات الأسرة فى القرى من المزارع وزوجته وأبنائه لخلق فرص عمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.





وعرض منجستاب هايلي لمعايير اختيار القرى وورش العمل التى نظمها البرنامج فى محافظة الأقصر بالاشتراك مع وزارتى التخطيط والزراعة والمحافظة حيث تم اختيار القرى وفقًا للمعايير التى وضعتها تلك الورشة وما تم التوصل إليه والمتوافقة مع معايير اختيار قرى حياة كريمة .









وأشار هايلي إلى أنه من المقرر أن ينفذ البرنامج مشروعات فى 60 قرية جديدة فى 5 محافظات بالصعيد أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط بتمويل من الحكومة الهولندية والجهات المعنية المصرية عبر تقديم الدعم للمزارعين لتوحيد الحيازات للأراضى الزراعية الصغيرة واستخدام أساليب الرى الحديث بعد النجاح الذى حققه هذا المشروع فى 60 قرية بالمرحلة الأولى ورغبة المزراعين فى عدد كبير من القرى للاستفادة منه وفقًا للمعايير التى وضعتها وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .





ولفت منجستاب هايلى إلى ما يذكره المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى بصفة مستمرة خلال حديثه عن الدول صاحبة التجارب الجيدة مع البرنامج فى منطقة الشرق الأوسط ، والإشارة إلى تجربة مصر ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى لديه رؤية واضحة ومحددة عن المطلوب لتنمية مصر ،مؤكدا وعي القيادة السياسية المصرية بمتطلبات العمل والتنمية التى يجب أن تشمل المرأة والشباب ودعم بناء القدرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى القواعد التى حددها الرئيس السيسى خلال لقائه المدير التنفيذى للبرنامج ، حيث تعد تلك القواعد نسقًا لا يفيد مصر فقط ولكن القارة الأفريقية ودول العالم النامى بصفة عامة.





وتم الاتفاق خلال اللقاء على أسلوب دعم البرامج المشتركة لتنمية القرى وتعزيز التكتلات الاقتصادية فى إطار النهوض بصعيد مصر من حيث البنية التحتية والتسويق للمنتجات وتعزيز وتمكين المرأة والشباب.





كما تم الاتفاق على توقيع الإتفاق الإطار للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والذى يتضمن ملحقًا شاملًا للمشروعات التى تم تحديدها.





وخلال اللقاء حرص اللواء محمود شعراوى على إقامة احتفالية بمناسبة حصول برنامج الأغذية العالمى على جائزة نوبل للسلام والتى لاقت إشادة كبيرة واستحسان من مدير برنامج الأغذية العالمى والوفد المرافق له.





وتم الاتفاق خلال اللقاء على أسلوب دعم البرامج المشتركة لتنمية القرى وتعزيز التكتلات الاقتصادية فى إطار النهوض بصعيد مصر من حيث البنية التحتية والتسويق للمنتجات وتعزيز وتمكين المرأة والشباب.





كما تم الاتفاق على توقيع الإتفاق الإطار للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والذى يتضمن ملحقًا شاملًا للمشروعات التى تم تحديدها.