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أخبار العالم

قفزة قياسية.. بلجيكا تسجل 12500 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:10 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12500 إصابة جديدة و73 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 321031، فيما يصل عدد الوفيات إلى 10810 حالة منذ بداية انتشار الوباء في منتصف مارس الماضي.

وأشار التقرير اليومي للمركز إلى الارتفاع غير المسبوق لعدد الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات، فبلغ عددهم 4827 منهم 757 في وحدات العناية المركزة.

وتعيش بلجيكا حاليا حالة وبائية مماثلة لما كان عليه الوضع في الربيع الماضي.

وكانت السلطات المحلية اتخذت خلال الأيام الماضية عددا من الإجراءات المشددة في محاولة لاحتواء انتشار الوباء، مع التلويح بإمكانية العودة إلى الإغلاق الكامل في حال لم تتراجع الأرقام خلال الأيام العشرة القادمة.

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