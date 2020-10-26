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توك شو

معجزة تتحدي كورونا.. كلمات مؤثرة من فنانين في مهرجان الجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:11 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، تقرير وعدة لقاءات مع عدد من النجوم في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

 وقال المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة، "ان حاجة حلوة جدا اننا مضحيناش بالمهرجان، ورضخنا للضغوط اللي في العالم كله، والقرار كان سهل الحمدلله، ووضع مصر كان احسن من دول كتير في اوضاع كورونا".

وتابع انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، أن خلال السنوات الثلاث الماضية نجح المهرجان بشكل كبير، وذلك ليس فقط من حيث الافتتاح والختام وانما ايضا من حيث الافلام المقدمة والمعروضة في المهرجان، ونجحوا ايضا في بناء فريق يستطيع ان يتحمل المصاعب والعمل تحت اي ظروف للخروج بهذا الشكل.

واضافت الفنانة بشرى، مدير العمليات ومؤسس مشارك لمهرجان الجونة، أن انعقاد المهرجان في هذا العام والتوقيت "معجزة"، لافتة الي ان بتعاون الدولة ومؤسستها ودعمها تم خروج العمل بهذا الشكل، وان ادارة المهرجان قاموا بدورهم في الجانب الفني، وشكرت جهود وزارة الصحة لاهتمامها واشرافها على كل الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا في هذا العمل الفني.

وعبر الفنان احمد السقا، عن سعادته في المشاركة في المهرجان، وتمنى ان يحقق نجاح كبير مثل كل عام، مشيرا الي انه يتمنى انعقاد مهرجان القاهرة ايضا، معقبا: "اتمنى الجوائز تروح لناسنا".

واضافت الاعلامية ريا ابي راشد، انها في غاية السعادة للمشاركة بتلك الدورة ايضا في مهرجان الجونة، وانها افتقدت كثير لتلك الاجواء بسبب تفشي جائحة كورونا، موضحة ان السينما يفتقدها الكثير، واغلاق السينما والمسارح والخضوع لفترة طويلة من الحظر المنزلي سبب احباط للكثيرين وخاصة الفنانين.

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