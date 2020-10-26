الربيعي في تهنئته لرئيس الشيوخ: المستشار عبد الرازق له باع في التعامل مع القضايا العربية

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، وفدًا من الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد الربيعي أمين عام الوحدة، وفي حضور النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب.





من جانبه قال السفير محمد الربيعي أمين عام الوحدة الإقتصادية العربية، إن الهدف من الزيارة تقديم التهنئة والتبريكات للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في المقام الأول، لتقلده رئاسة مجلس الشيوخ، والذي سيكون له دور هام خلال المرحلة القادمة، ليس فقط لرئاسة الغرفة التشريعية الثانية في مصر بل لانعكاساته علي سائر الغرف التشريعية في الوطن العربي.





وأضاف الربيعي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين في أعقاب اللقاء، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شخصية عربية لها باع طويل في التعامل مع كافة القضايا العربية في القضاء والتحكيم.





وتابع السفير محمد الربيعي، أن اللقاء أيضا استهدف وضع اللمسات واللبنات الأولي في سبل التعاون مع المجلس، في القضايا الاقتصادية والمؤسسات والشركات العربية ذات الطابع الاقتصادي، لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد العربي، خاصة وأن مجلس الشيوخ يضم الكثير من الكفاءات الاقتصادية الكبيرة.





ولفت الربيعي إلى أن رئيس المجلس استقبل هذه الموضوعات بصدر رحب، لاسيما وأنه قامة لديها قدر كبير من المرونه، و سيكون هناك تعاون شامل في القريب العاجل مع وضع إطار قائم علي أسس ومعايير لرفع القضايا المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.