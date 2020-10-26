حقيقة عقد قران الفنانة التونسية درة في الجونة.. تعرف على التفاصيل

تداولت بعض الأنباء منذ ساعات عن احتفال الفنانة التونسية درة بعقد قرانها من رجل الأعمال هاني سعد، في مدينة الجونة.
وهو ما نفته الفنانة التونسية، في تصريحات صحفية، أكدت خلالها عدم وجود عقد قران اليوم في الجونة، ولكنها لم تنف وجود قصة حب من الأساس، ما يعني أنها ربما ستحتفل بعقد قرانها ولكن "ليس في الجونة اليوم" حسبما تردد.
وهو ما نفته الفنانة التونسية، في تصريحات صحفية، أكدت خلالها عدم وجود عقد قران اليوم في الجونة، ولكنها لم تنف وجود قصة حب من الأساس، ما يعني أنها ربما ستحتفل بعقد قرانها ولكن "ليس في الجونة اليوم" حسبما تردد.