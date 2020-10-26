تريند الفن | عقد قران درة ورجل الأعمال هانى سعد اليوم.. وسر غياب منى زكي عن مهرجان الجونة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:









اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام





علم "صدى البلد" أن الفنانة درة ستحتفل اليوم بعقد قرانها في الجونة على رجل الأعمال هاني سعد، ثم يقام حفل الزفاف بعد 3 أيام.





عقد القران سيتم في الجونة في أحد الفنادق مساء اليوم وفق مصادرنا الخاصة.





الجدير بالذكر أن تعليقا لرجل الأعمال هاني سعد على صورة لدرة أشعل السوشيال ميديا، وأعاد للأذهان ما أشيع سابقا عن علاقة رومانسية تربطه بها.





في عيد ميلاد أمينة خليل.. حقيقة زواجها السري بـ عمرو يوسف





يصادف اليوم الإثنين 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1988، وهي ابنة الموسيقار يحيي خليل، درست التمثيل في الجامعة الأمريكية وتخرجت منها عام 2009.





قبل 4 سنوات، وبعد النجاح الذي حققه مسلسل «جراند أوتيل» للفنان عمرو يوسف عام 2016، انتشرت شائعات حول زواج الأخير من أمينة خليل، واستغل مروجي تلك الشائعات اجتماع الثنائي في المسلسل السابق ذكره، وظهورهما معًا في أكثر من صورة.





رغم تواجدها في المطار.. سر غياب منى زكي عن مهرجان الجونة السينمائي





تساءل كثيرون عن سر غياب النجمة منى زكي عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي رغم ظهورها في المطار بالفعل.





ولم تظهر منى زكى حتى الآن في أي من فعاليات مهرجان الجونة، ابتداء من ليلة الافتتاح، وانتهاء بكل ندواته وفعالياته خلال أيامه الثلاثة الفائتة، ما دعا الجميع للتساؤل عن السبب.





وكانت منى زكي ظهرت في المطار، في فيديو مع الإعلامية بوسي شلبي، التي سألتها جاهزة للمهرجان، فردت منى: "أيوة.. ومعايا الفستان" وأشارت إلى الحقيبة الكبيرة التي تحملها.





في عيد ميلاد هاني رمزي.. تعرف على عمره الحقيقي





يحل اليوم الاثنين 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان هاني رمزي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1964، حيث أتمّ 56 عامًا.





وولد هاني رمزي، عام 1964 في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية، وكان ظهوره للمرة الأولى مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزة مليونير".





ثم عمل مع الفنان المسرحي محمد صبحي في فرقته وقدم معه مسرحيات "تخاريف" و"وجهة نظر".